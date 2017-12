Deel dit artikel:











Rob doet onderzoek naar hardrijders (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Bewoners van de Nieuweweg in Muntendam hebben last van hardrijders. Automobilisten rijden er regelmatig 70 tot 80 kilometer per uur, waar 30 is toegestaan.

De bewoners hebben bordjes opgehangen, maar niets helpt. Ook in Overschild proberen bewoners al jaren de hardrijders te beteugelen. Rob vond het tijd voor een onderzoekje.