Noord Vandaag: wat schreef Tycho (7) aan Arjen Robben?

De 7-jarige Tycho uit Usquert is fan van FC Groningen. Omdat de prestaties van de club wat tegenvallen heeft hij Arjen Robben een mooie brief geschreven. In Noord Vandaag leest hij die voor.

'Ik wil jou iets vragen, want ik kijk eredivisie op de tv, met mijn papa, en wij zijn voor FC Groningen. Maar zij doen het niet zo goed, dus ik wou jou vragen of jij weer bij FC Groningen wilt voetballen', aldus Tycho. (vanaf 1.41)

Verder in Noord Vandaag:

- Geboren Groninger Jakob Korf toert met de Johan Willem Friso Kapel uit Assen de hele wereld over. Binnenkort speelt hij in Appingedam een groot jubileumconcert: 'De bastuba was liefde op het eerste gezicht.' (vanaf 2.35)

- Bewoners in Muntendam en Overschild hebben last van hardrijders. Rob Mulder probeerde een paar snelheidsduivels te betrappen. 'Mijn kinderen spelen nog wel buiten, maar ik vind het wel heel eng', zegt een van de omwonenden (vanaf 4.34)

- De honden en katten van dierenasiel Ter Marse in Stadskanaal zijn sinds vandaag weer thuis na de brand bij recyclingbedrijf A. Talen. De dieren zaten even in Beilen. Kat Levi en Snoesje voelen zich weer helemaal thuis. Net als de medewerkers: 'We zijn blij dat we weer terug zijn.' (vanaf 9.06)

- De ruige stalmest moet weer terug het land op, omdat dit goed is voor weidevogels en de grond, zegt onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Rode wormen kunnen niet zoveel met dunne mest.' (vanaf 10.07)

- De voorstelling ||||| ('Vijf') van de Groningse cabaretier Anne Jan Toonstra gaat morgenavond in première in de Oosterpoort. De show gaat onder meer over Toonstra's woede-aanvallen. 'Een studentenpubliek is echt onmogelijk, dan wil ik wel een bazooka pakken.' (vanaf 13.19)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.