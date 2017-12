Knoalster SP-klokkenluider laat zich van kieslijst schrappen

SP-raadslid Gerrie Kremer uit Stadskanaal heeft zich van de kieslijst van zijn partij laten halen. Kremer is ontevreden over de zevende plaats die het partijbestuur hem heeft toebedeeld.

Kremer, de man die onlangs in de raad burgemeester Galama een gebrek aan respect verweet, kreeg van de partij te horen dat zijn communicatie en het beheren van zijn netwerk niet in orde was.

Dolksteek

'Om die reden hebben ze twee nieuwkomers zonder ervaring op topplaatsen op de lijst gezet', zegt Kremer. 'Dat voelde voor mij als een dolksteek in de rug. Ik heb nu acht jaar in de raad gezeten en ze zeiden de afgelopen tijd dat ik mijn werk goed deed.'

Die nieuwkomers zijn Nanno Lesman op de derde plaats, terwijl de jonge onderwijzeres Joëlle Maxime Ham op plek vier staat.

Makkelijk op de lijst

'Mensen zonder enige ervaring in de partij, die amper op een partijbijeenkomst zijn geweest, worden zomaar op de lijst gezet. Kennelijk word je na één gesprek met het bestuur al op die lijst gezet', stelt Kremer, die deze raadsperiode wél afmaakt voor de SP.

Verzoeningsgesprek

Kremer is meer te spreken over het verzoeningsgesprek dat hij dinsdagavond met burgemeester Baukje Galama had. 'Dat was een positief gesprek, dat meen ik serieus. Onze burgemeester heeft een menselijke kant van zichzelf laten zien. We hebben dingen echt uitgepraat.'

SP-fractievoorzitter Evert Idema heeft begrip voor de keuze van Kremer, maar vindt het wel jammer.

'Ik heb begrip voor zijn teleurstelling', zegt hij. 'Maar de leden hebben dit zo besloten. Ik wil nog wel benadrukken dat dit los staat van de situatie met burgemeester Galama.'

Idema probeert wel in gesprek te komen met Kremer. 'Ik heb de afgelopen tijd al een aantal keren gesproken met Gerrie. Ik wist dat hij er zo in stond. Of ik hem nog op andere gedachten probeer te brengen? Dat ga ik zeker doen, daarvoor hebben we nog even de tijd.'

Lees ook:

- Analyse: komt het nog goed tussen burgemeester Galama en de raad?

- Functioneringsgesprek burgemeester Galama vanwege commotie uitgesteld

- Knoalster SP: Burgemeester Galama toonde gebrek aan respect