'Hoe verder scooters en brommers van fietsers af zijn, hoe beter'

Scooters en brommers moeten in steden verbannen worden naar de rijbaan. Dat schrijven ruim veertig medici en wetenschappers deze week, in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Ongeveer de helft van de ondertekenaars werkt in Groningen.



Persoonlijk en medisch motief

'Het motief voor de brief is zowel persoonlijk als medisch', zegt één van de initiatiefnemers Wouter Bierman. Hij is hoofd polikliniek infectieziekten in het UCMG.



Schadelijke stoffen en lichamelijk letsel

In medisch opzicht zouden scooters en brommers een ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid en dan vooral voor fietsers. Zo worden in de brief argumenten als uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast gemeld. 'Ook gebeuren er veel ongelukken tussen scooters en fietsers, wat lichamelijk letsel tot gevolg heeft', stelt Bierman.



Fietsende kinderen

'Maar ook persoonlijk gezien gaat het mij en de ondertekenaars aan het hart. Wij hebben veelal schoolgaande fietsende kinderen of kleinkinderen en zelf gaan we ook vaak op de fiets naar het werk', zegt Bierman.



Twee meter verplaatsen

Over of het twee meter verplaatsen van scooters en brommers naar de rijbaan echt zoveel doet voor de volksgezondheid is Bierman duidelijk: 'Hoe meer afstand, hoe beter. Fietsers worden minder blootgesteld aan fijnstof en er gebeuren dan minder ongelukken.'



Gemeenten mogen zelf bepalen

Donderdagmiddag gaat de Tweede Kamer in debat over het onderwerp. Ze gaan dan besluiten over de vraag of gemeenten zelf mogen bepalen of scooters en brommers naar de rijbaan gaan. 'En dat biedt perspectief, ook voor Groningen', zegt Bierman.

