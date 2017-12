Deel dit artikel:











Scheper Ziekenhuis sluit afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde, Refaja neemt patiënten over (Foto: RTV Drenthe)

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal neemt vanaf maandag 18 december de zorg over van patiënten die niet meer terecht kunnen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Daar gaan na het weekend de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde dicht wegens een personeelstekort.

Op de website van Treant valt te lezen dat het om een tijdelijke sluiting gaat. Hulp van UMCG Op vrijdag 8 december maakte Treant nog bekend dat de afdelingen een week langer open konden blijven dankzij inzet van kinderartsen uit het UMCG. Die hulp bood geen soelaas voor de lange termijn. 'Na overleg met het UMCG moesten we constateren dat er vanuit het UMCG onvoldoende kinderartsen beschikbaar zijn voor de langere ondersteuning.' Nijpende situatie Volgens de zorgaanbieder zit er niets anders op dan de afdelingen te sluiten. 'Op locatie Scheper heeft Treant al langer te maken met een tekort aan kinderartsen. Deze situatie is nu zo nijpend dat we geen veilige en kwalitatief goede zorg kunnen garanderen voor jonge patiënten en (aanstaande) moeders. De oplossing ligt in het vinden van nieuwe kinderartsen. Daarvoor zetten we alles op alles.' Uitzonderingen De dagbehandeling kinderen en de polikliniek kindergeneeskunde blijven doordraaien. Dat geldt ook voor de polikliniek Gynaecologie, de verpleegafdeling Gynaecologie en de gynaecologische operaties in Emmen. Het spreekuur voor zwangere vrouwen blijft ook bestaan. Naast het Refeja kunnen patiënten ook doorverwezen worden naar Hoogeveen. Lees ook: - Afdelingen Scheper Ziekenhuis nog niet dicht door hulp UMCG

