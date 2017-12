'Geef mij maar Appingedam, optreden in Groningen geeft een speciaal gevoel'

Spanje, Rusland, Canada en Appingedam. Bastubaïst Jakob Korf, geboren in Zuidwolde, toert met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso heel de wereld over. Maar het liefste speelt hij in Groningen.

'Vroeger was het al zo dat als ik de Martinitoren niet meer zag, dan voelde ik mij al niet meer lekker', zegt Korf.

Thuiskomen

Als Korf moet kiezen tussen optreden in Japan of Appingedam, kiest hij voor het laatste. 'Geef mij maar Appingedam. Spelen in Groningen geeft een speciaal gevoel. Dat voelt als thuiskomen.'

Korf speelt donderdag eerst nog met de KWF-kapel in Oldenburg. Vrijdag staat het jubileumconcert in Appingedam op het programma.

Lekker blazen

Vandaag is de generale repetitie op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. 'Je blaast lekker vandaag, Jakob', zegt een collega in de pauze. Korf: 'Ja, het gaat goed. In ben in topvorm.'

Dat kan vrijdag niet misgaan als de militairen voor de dertigste keer in Appingedam spelen. De kapel speelt daar nagenoeg ieder jaar, ter ere aan de Damster Pieter Bierema Kazerne aan de Stationsweg. In 1964 werd die opgeheven.

Veteranen

Bij het concert zijn ook veteranen uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum aanwezig. 'Het zijn altijd mooie concerten met geweldig publiek', zegt Korf. Het concert begint om 20.00 uur in sporthal Eelwerd in Appingedam.