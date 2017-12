Grootse Abbingh schiet Oranje naar halve finale WK

Lois Abbingh heeft met de Nederlandse handbalsters de halve finale bereikt van het WK in Duitsland. Oranje won in de kwartfinale met 30-26 van Tsjechië.

Halverwege stond het 17-16 voor Nederland in Magdeburg. Lois Abbingh speelde een sublieme wedstrijd en was goed voor 14 doelpunten. Daarnaast werd ze logischerwijs uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd.

46 goals

De topscorer uit Groningen maakte tijdens het toernooi in totaal al 46 doelpunten. In de achtste finales had Oranje nog een verlenging nodig om door te gaan tegen Japan (26-24).

Halve finale

Nederland speelt vrijdag de halve finale in Hamburg. De tegenstander is dan wereldkampioen Noorwegen of olympisch kampioen Rusland. Die landen strijden later woensdagavond om een plek in de halve finale.

2015 zilver

Twee jaar geleden pakte Abbingh tijdens het WK in Denemarken nog zilver met Oranje. Destijds werd de finale verloren van Noorwegen.

Lees ook:

- Handbalvrouwen door op WK, Abbingh niet op schot

- Lois Abbingh opnieuw topscorer bij gelijkspelend Oranje