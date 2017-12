Wall of fame voor familie Koeman: 'Hier liggen onze roots'

De wall of fame voor de familie Koeman, met in het midden de gebroeders Koeman met vader Martin. (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Een Koeman-tribune was er al in het stadion van FC Groningen. Maar nu is de skybox van het Noordlease Stadion een heuse Koeman wall of fame rijker.

De hele familie Koeman was woensdagavond bij de onthulling van de muur aanwezig.

'Waardering van de club'

Voor Erwin Koeman voelt het als thuiskomen: 'Als je om je heen kijkt en je ziet foto's uit het verleden, waar ook mijn vader op staat met Cruijff, dan is dat geweldig. Het voelt als een grote waardering die we krijgen vanuit de club.'

'Altijd op de voet gevolgd'

'Wij hebben onze eerste stappen bij FC Groningen gezet en mijn vader begon hier al in '63. Er ligt hier een enorme historie', stelt Erwin. 'Toen we hier weggingen, hebben we Groningen altijd op de voet gevolgd. Het zegt veel dat wij nog steeds de mensen bij de club kennen. We hebben nog regelmatig contact. Ik ben blij hier weer te zijn, want dat kan ook niet altijd.'

Speculaties over een mogelijk trainerschap bij FC wuift Erwin weg: 'Dat vind ik op dit moment niet belangrijk.'

'Mooi om te zien'

'Helaas is onze vader er niet meer bij. Maar met elkaar hebben we allemaal een verleden bij de club, bij het voetbal. Dan is het mooi om te zien dat mensen als John Schokker de hele muur bewerken met foto's van mijn familie.'

De verbinding met FC Groningen zal altijd blijven Ronald Koeman

Clubicoon

'Als er één Koeman is in de familie die het meest heeft betekend voor FC Groningen, dan is dat onze vader. Logisch dus dat hij wat vaker op de foto staat. Daar zijn we alleen maar blij mee', zegt Ronald Koeman.

'Trainerschap? Je weet het nooit'

Ook de andere helft van 'De Koemannetjes' gaat er niet vanuit dat hij trainer wordt bij FC Groningen. 'Maar je weet het nooit in het voetbal. Het is in ieder geval leuk als we hier komen, op uitnodiging van Hans Nijland.'

'Ik en mijn broer zijn al een hele tijd weg uit Groningen. Mijn moeder woont hier nog. De verbinding zal altijd blijven. Mijn roots liggen hier.'

Emotionele onthulling

Marijke Koeman, moeder van Erwin en Ronald, wordt emotioneel als het doek van de muur valt: 'Ik kan alleen maar zeggen dat ik het fantastisch vind. Het wekt bij mij heel veel emoties op.'

'Het mooiste is om te zien dat die jongens met hun vader met de bal op de foto staan. En dat we hier met de hele familie bij elkaar kunnen zijn. Wat dat betreft zijn ze net op tijd ontslagen. Anders had dit niet gekund.'

