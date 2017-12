10-jarige Amir blijft onder toezicht: 'Onmenselijk'

De 10-jarige Amir blijft onder toezicht staan, dat bepaalde de rechtbank woensdag. De ondertoezichtstelling wordt met een half jaar verlengd.

Marianne Bathoorn uit Emmen staat het gezin al zes jaar bij en is niet blij met de uitspraak: 'Dit geeft veel stress. Er moet rust komen in het gezin', zegt ze tegen RTV Drenthe. 'Om de haverklap wordt het gezin gecontroleerd en worden de ouders in de weg gezeten.'

'Onmenselijk'

Ook de advocaat van het gezin, Joancy Breeveld, is het niet eens met de uitspraak en gaat in hoger beroep. Ze wil helemaal af van de ondertoezichtstelling: 'Het is onmenselijk en ontzettend belastend voor het gezin. Ze worden overdreven gecontroleerd. Zo bouw je geen vertrouwen op.'

De rechtbank komt nog met een onderbouwing voor de uitspraak.

Oude situatie

Breeveld heeft het idee dat er alleen maar gekeken is naar de oude situatie, terwijl het gezin heel veel zelf heeft gedaan om de situatie te verbeteren. 'Ouders hebben heel veel zelf georganiseerd: medicatie, matras en een woning.'

Uit huis geplaatst

In september van dit jaar werd de terminaal zieke jongen door de kinderbescherming weggehaald bij zijn ouders. De ouders vochten dit aan. In oktober mocht Amir weer terug.

Het gezin kreeg een aangepaste woning in de stad Groningen.

