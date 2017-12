Te Wierik schiet FC Groningen na heroïsch duel in blessuretijd naast PSV: 3-3

De selectie van FC Groningen is euforisch (Foto: JK Beeld)

Mike te Wierik is extatisch na zijn gelijkmaker tegen PSV: 3-3 (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zich woensdagavond in een sensationeel duel tegen PSV naar een punt geknokt. De formatie van coach Ernest Faber kwam een 0-2 en 1-3 achterstand te boven. Verdediger Mike te Wierik scoorde diep in de blessuretijd de bevrijdende 3-3 gelijkmaker.

Spanning terug

Bij rust keken de Groningers nog tegen een 1-3 achterstand aan. Invaller Lars Veldwijk bracht met een benutte strafschop in de 54e minuut de spanning volledig terug in de wedstrijd.

Gelijkmaker

Groningen bleef doordrukken, maar de verdediging van PSV of doelman Jeroen Zoet stond telkens in de weg. In de vijfde minuut van de extra tijd lukte het de groen-witten toch nog om de gelijkmaker te forceren.

Scrimmage, te Wierik slaat toe

Een prima uitgespeelde aanval over de rechterkant kwam terecht bij clubtopscorer Mahi. Hij bracht de bal slim voor, maar Isimat-Mirin wist de inzet van Veldwijk te keren. De bal rolde echter in de scrimmage die volgde voor de voeten van te Wierik die met een laatste krachtsinspanning de bal in het doel schoot.

De FC komt van ver

Het moest van ver komen bij FC Groningen want de thuisploeg keek al snel tegen een 2-0 achterstand aan. Eerst was het Van Ginkel die na een blunder van Padt de gasten op voorsprong zette en toen Ramselaar na dik een kwartier spelen de voorsprong verdubbelde leek het duel gespeeld.

Benutte vrije trap

De FC zat totaal niet in de wedstrijd, maar een benutte vrije trap van van Nieff na een half uur spelen bracht de spanning terug in de wedstrijd. Een domme overtreding van Warmerdam bezorgde PSV echter een penalty. Lozano ging neer, Van Ginkel benutte dit buitenkansje: 1-3.

Aansluitingstreffer

Cruciaal was de aansluitingstreffer van Veldwijk, ook uit een strafschop, na hands van van Ginkel. Memisevic kopte de bal tegen de hand van de aanvoerder van PSV en Nijhuis wees gedecideerd naar de stip. De ingevallen spits stuurde keeper Zoet gedecideerd de verkeerde kant op.

Vechlust en inzet beloond

In de slotfase leek het niet meer te lukken voor de FC totdat te Wierik de Groningers op basis van vechtlust en inzet alsnog een verdiend punt bezorgde. FC Groningen blijft twaalfde in de eredivisie met zeventien punten uit zestien wedstrijden.

