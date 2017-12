Mike te Wierik: 'Niet de mooiste, wel de belangrijkste'

In de 95e minuut was het rechtsback Mike te Wierik die de bevrijdende 3-3 namens FC Groningen tegen PSV langs doelman Jeroen Zoet schoot. 'Wat een ontlading, fanstastisch,' vertelt te Wierik.

Iedereen belangrijk

'In de slotfase is het alles of niks. We deden het nog goed bij die gelijkmaker met Todd Kane en Mimoun Mahi. Hier waren de invallers ook belangrijk, we deden het met zijn allen. Ik sta er bijna van te trillen, niet omdat het koud is maar omdat dit zo'n gaaf gevoel geeft.'

Benutte strafschop

De ingevallen Lars Veldwijk zorgde in de 55e minuut met een benutte strafschop voor de aansluitingstreffer tegen PSV. Diep in de blessuretijd maakte te Wierik gelijk. 'Als Mike al gaat scoren moet het wel echt raar worden,' grapt Veldwijk na afloop.

Geloof terug

Door het doelpunt vroeg in de tweede helft van Veldwijk kwam het geloof in een goed resultaat terug bij FC Groningen. 'Dat merkte je natuurlijk aan het publiek, de spelers,' analyseert Veldwijk. 'Daarna hadden we ook een hele goede fase waarin we PSV onder druk wisten te zetten.'

Laatste krachten

'Toen de gelijkmaker toch niet viel kregen we het lastig. In de slotfase wist PSV de bal goed in de ploeg te houden en kregen we geen vat meer op hun positiespel. We bleven het proberen met lange ballen. Dan is het prachtig om te zien hoe we met onze laatste krachten toch nog de gelijkmaker weten te forceren.'

Scrimmage

'Hoe het precies ging weet ik eigenlijk niet meer. De voorzet kwam van de zijkant van Mahi, ik ging een duel aan met Isimat-Mirin en de bal bleef hangen na een scrimmage. De bal viel precies voor Mike die het doelpunt wist te maken.'

Zes punten

'Als wij en het publiek dit kunnen brengen gaan we nog een mooie tweede seizoenshelft tegemoet. Voor de winterstop moeten we nog twee wedstrijden spelen, tegen Excelsior en Sparta, en daarin moeten we zes punten halen maakt niet uit hoe,' besluit Veldwijk zijn verhaal.

Prachtige vrije trap

Centrale verdediger Yoëll van Nieff zorgde met een prachtige vrije trap in de 31e minuut voor de 1-2. Hij oefent er vaak op. 'Ik probeer er elke dag op te trainen, denk dat ik wel 50 ballen schiet. Je merkt gelijk als je de bal raakt of die erin gaat.'



Geweldig ontlading

'Deze voelt heel lekker, een geweldige ontlading na afloop. Dit was super, hadden we echt nodig. Ik denk verdiend op de basis van de tweede helft,' aldus van Nieff.