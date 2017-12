Deel dit artikel:











Video-analist PSV gereanimeerd in Noordlease Stadion PSV's video-analist Wim Rip moest in het Noordlease Stadion worden gereanimeerd (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

PSV's video-analist Wim Rip is woensdag tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen onwel geworden. Hij is nog in het Noordlease Stadion gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Dat liet woordvoerder Thijs Slegers van de Eindhovense club na afloop van de wedstrijd weten. Over de toestand van de man is nog niets bekend. Cocu aangeslagen Slegers zei dat het incident een enorme impact heeft op de staf en spelers van PSV en dat coach Phillip Cocu te aangeslagen was om op de persconferentie te verschijnen. PSV leek lang op weg om de wedstrijd tegen FC Groningen winnend af te sluiten, maar incasseerde diep in blessuretijd de gelijkmaker. Lees ook: - Te Wierik schiet FC Groningen na heroïsch duel in blessuretijd naast PSV: 3-3

