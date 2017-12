Deel dit artikel:











Herindelen: ook technisch gezien een hele klus Wethouder Marc Verschuren (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het samenvoegen van vier verschillende telefooncentrales en allemaal verschillende providers. En flink schrappen in het aantal computerprogramma's. Dat is wat er allemaal komt kijken bij een herindeling in het digitale tijdperk.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Dat brengt automatisch hoge kosten met zich mee voor de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE). De BMWE-gemeenten zijn bezig met een fusie om te komen tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Daarbij hoort ook het samenvoegen van de programma's die de ambtenaren gebruiken. Uitvoerig proces 'Dat is een uitvoerig proces', laat wethouder Marc Verschuren weten. Hij houdt zich samen met een projectgroep bezig met het samenvoegen van de informatie en automatiseringssystemen. 'Een goed voorbeeld is dat we met vier verschillende telefooncentrales werken met allemaal verschillende providers. Die moet worden samengevoegd', zegt Verschuren. Veel programma's Er is een inventarisatie gemaakt van het aantal computerprogramma's dat gebruikt wordt door de vier gemeenten en werkvoorzieningschap Ability. Dat zijn er 270. Die worden teruggebracht naar zo'n 178 applicaties. 'Dat is een kostbaar proces om al die databases samen te voegen', zegt Verschuren. Geld Het Rijk heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de fusie. Dat zijn de zogeheten frictiekosten. Daarvan gaat er nu 3 miljoen euro naar het informatisering- en automatiseringsproces. Budget Voor wat betreft de begroting voor 2018, is de huidige verwachting dat het herindelingsbudget wordt overschreven, door de hoge kosten van het automatiseringsproces. Voorstel Op 31 januari 2018 moet er een begroting en dekkingsvoorstel voorliggen. Raadsleden Bernd de Jong (ChristenUnie Bedum) en Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen Eemsmond) drukken de wethouder wel op het hart om de kosten goed in de gaten te houden om eventuele financiële tegenvallers te voorkomen. Lees ook: - 'Er is niks mis gegaan tijdens de aanbesteding van het jongerenwerk'