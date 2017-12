'Spannende en open wedstrijd, de schroom van zich af, dit is waarom ik van deze club hou!'

'Het punt is meer dan verdiend, kennelijk achterstand nodig om tot leven te komen en genoten!' De leden van het supporterspanel van FC Groningen waren unaniem in hun lof voor de FC na de 3-3 tegen PSV. Het rapportcijfer voor de FC: een 8,1.

Open wedstrijd

Er was misschien zelfs nog meer te halen,' vertelt Sil Piek. 'Open wedstrijd gezien, met een heerlijk slot. Helaas knullige goals tegen gehad. Dat van Nieff zijn trap een wapen is is al langer bekend, maar defensief blijft hij in mijn ogen te instabiel voor een vaste plek achterin.'

Pluim voor te Wierik

'Hopelijk kan tegen Excelsior en Sparta het jaar waardig afgesloten worden. Ik suggereer met basisplaatsen voor Mahi en Veldwijk. Te Wierik verdient ook een pluim, stabiele en flexibele kracht gebleken en de laatste tijd goed op dreef. Eindcijfer: 7,5,' besluit Piek zijn verhaal.

Trots op de veerkracht

'Nou jongens!,' moet Kevin van der Laan nog bekomen van het spectaculaire duel. 'Uiteindelijk wel terecht, 2-3 zou echt zuur zijn. Er wordt begonnen met te weinig druk, PSV profiteert vroeg en je laat je ouderwets in de luren leggen maar goed. Uiteindelijk komt het goed en wat een herstel na de 2-3. Trots op de veerkracht, een dikverdiende 8.

Emotie

Een supporter die van zijn hart geen moordkuil maakt is Ronald Varwijk. 'Dit is waarom ik zoveel van deze club hou! Het zit tegen, een opleving, de emotie op de tribune. Rust 1-3 gemopper, zien dat Mahi&Veldwijk erin komen. 'Kan het dan nog,' hoorde ik om mij heen. Ik zeg lachend: 'Nee joh, die counteren ons weg.'

Genoten

'En dan toch, die strijd, de emotie bij de spelers. Ik heb genoten van de tweede helft. Waarin opnieuw duidelijk werd dat Veldwijk drie klassen beter is dan van Weert en waar blijkt dat we Mahi toch echt wel nodig hebben. Oh ja, Mike te Wierik. Hij had ons al eerder op gelijke hoogte moeten tikken, maaar dit was wel zo mooi. Teamcijfer: 9.'

Achterstand nodig

Blijkbaar heeft de FC zo'n achterstand nodig om de schroom van zich af te kunnen gooien constateert Kris Groenewold. 'Tegen betere tegenstanders lijkt het sowieso dat we met minder angst spelen. Mentaal aspect waar de trainer wat mee moet. Genoten!'

Een dikke 9

'Tweede helft eindelijk, voor mijn gevoel voor het eerst sinds het tijdperk Jans, een ploeg gezien met de uitstraling dat hier niks te halen valt. Laf en onsympathiek spel van PSV keihard afgestraft. Eerste helft ben ik daardoor alweer vergeten. Een dikke 9, als motivatie om dit ook zondag tegen Excelsior te kunnen brengen,' eindigt Groenewold optimistisch.

Lees ook:

- Te Wierik schiet FC Groningen na heroïsch duel in blessuretijd naast PSV: 3-3

- Mike te Wierik: 'Niet de mooiste, wel de belangrijkste'