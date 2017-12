Actie geëist in koopzondagenconflict: 'Wie is nou de baas in de stad?'

De gemeenteraad van Groningen wil dat de stadse wethouder Joost van Keulen meer doet om de koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel op te lossen.

Hij moet op zoek naar juridische mogelijkheden om het probleem te verhelpen.

Ontheffing

De gemeenteraad sprak woensdagavond over de laatste ontwikkelingen in het conflict tussen ondernemers in het winkelcentrum en de VVE. Na een bemiddelingstraject van vrijwel een jaar ligt er een nieuw ontheffingenbeleid: kleine ondernemers kunnen onder allerlei voorwaarden een ontheffing krijgen.

Wie geen ontheffing heeft en toch dicht blijft, krijgt nog steeds een boete.

'Wie is de baas?'

De Partij van de Arbeid is het meer dan zat. Jan Pieter Loopstra: 'Wie is de baas in onze stad, het stadsbestuur dat de inwoners vertegenwoordigt of is dat de VVE van het winkelcentrum? Wij verwachten actie van het college, en dat het haar tanden laat zien.'

Bemiddelen

Maar het plan van Van Keulen is anders; hij wil nog een keer bemiddelen, dit keer door een erkende mediator. Meer kunnen burgemeester en wethouders niet doen, zegt hij, hoe onaanvaardbaar de boetes voor dichtblijven op zondag ook zijn.

Afwachten wat de rechter vindt is een foute keuze René Bolle-Fractievoorzitter CDA

Oplossingen zijn nodig

Voor het CDA is 'die gelaten houding' onacceptabel. 'Waarom gooit het college de handdoek in de ring?, vraagt fractievoorzitter René Bolle zich af. 'Hoe gaat de wethouder de vrijheid van de ondernemers waarborgen?' PvdA-er Loopstra: 'Het college moet doorgaan met oplossingen verzinnen. Afwachten wat de rechter vindt is een foute keuze.'

Onderzoek

Mechteld van Duin van de SP doet er nog een schepje bovenop. Ze vindt dat 'ondernemers klem worden gezet door de oproep van het college om een ontheffing aan te vragen en vervolgens niks meer te doen richting VVE.' De partij wil een onderzoek naar alle juridische mogelijkheden voor de gemeente om in te grijpen.

Meest vergaande optie zou zijn om Paddepoel helemaal uit te sluiten van de koopzondagen. Dat zou betekenen dat het winkelcentrum helemaal niet meer open mag op zondag. Dit is volgens de SP een goed drukmiddel richting de eigenarenvereniging.

Hoop

De meerderheid van de raad legt zich al met al niet neer bij de huidige situatie. Dat is goed nieuws voor de ondernemers die de vrijheid willen om zelf te bepalen wanneer ze open gaan en wanneer niet. René Bolhuis van Bloemenmozaiek Paddepoel, put hoop uit het debat. 'Het lijkt erop dat de raad de wethouder opdraagt, zijn huiswerk opnieuw te doen en hem weer op pad stuurt.'

'Oplossingen zijn beperkt'

Van Keulen staat niet direct te springen. Hij ziet geen heil in het uitsluiten van Paddepoel van koopzondagen, omdat de discussie ook over openingstijden in de rest van de week gaat. Juridische mogelijkheden zijn volgens hem sowieso beperkt. Hij wil nu als gemeente vooral zorgen dat ondernemers hun ontheffing krijgen.

Kleine stappen

'We hebben een muizenstapje gezet. Wij denken dat we hebben bereikt dat ondernemers onbeboet dicht kunnen op zondag. Daarom roepen we op een ontheffing aan te vragen. Dit kan het begin zijn van een stukje herstel van vertrouwen over en weer.'

