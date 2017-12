Eelde ziet lagere bijdrage Stad niet als probleem voor toekomst

Groningen Airport Eelde is volop aan de slag met het toekomstplan voor het vliegveld. Dat de stad zes miljoen minder bijdraagt maakt daarvoor niks uit. Directeur Marko van de Kreeke: 'Ik denk dat we zelfs een stapje meer gaan zetten.'

Businesscase

Vanuit de raad kwam woensdagavond de vraag of het wel goedkomt met de businesscase voor het vliegveld, nu de stad geen 12 maar 6 miljoen euro investeert. ChristenUnie-raadslid Edward Koopmans wijst erop dat er in totaal nu niet 46 maar 40 miljoen euro beschikbaar is.

Ook het CDA heeft hier zorgen over. Wethouder Van Keulen deelt die zorgen niet. 'We denken dat we een stevige bijdrage leveren.' Ook Eelde zelf dus verwacht geen problemen. Het geld is bedoeld voor investeringen in ondermeer de brandweer, het binnenhalen van nieuwe bestemmingen en een betere terminal. Daar staat tien jaar voor. 'Het zou raar zijn als we nu al een stap minder gaan doen. We zullen zorgen dat we die toekomstpoort voor het Noorden ook echt worden.'

Voorlopig kan Eelde vooruit; een eventueel tekort openbaart zich pas aan het einde van die tien jaar. 'Voorlopig is de cashflow prima. We zullen moeten kijken hoe het na jaren eruit ziet,' aldus de directeur.

Aandeelhouders

Er kwamen meer zorgen vanuit de raad, bijvoorbeeld over de houding van andere aandeelhouders. Volgens de SP is er een reële kans dat zij ook minder willen bijdragen nu de stad niet meer dan zes betaalt. Van Keulen denkt dat dat meevalt. 'Ik ga er vanuit dat dat niet het geval is.'

Teleurstelling in provincie

De Partij van de Arbeid baalt vooral van de provincie. De partij had graag gezien dat de provincie de zes miljoen van de stad had aangevuld, net zoals de provincie Drenthe dat doet voor de gemeente Assen. De Stadspartij had liever zelf 12 miljoen euro geïnvesteerd in plaats van 6. De stad zou volgens de partij niet achter moeten blijven nu de andere aandeelhouders wel volledig bijdragen.

Dan is er nog de kwestie van de aandelen. Daar wil de stad vanaf. Zijn er wel kopers voor te vinden, vragen partijen zich af. De wethouder wil de tijd nemen om iemand te vinden.

Toekomstplan

Volgende week stemt de gemeenteraad over de zes miljoen voor Eelde. Collegepartijen D66, PvdA en VVD hebben maar twee zetels nodig om voldoende steun te krijgen. Met Student en Stad lijken die stemmen zeker.

Nadat de raad heeft besloten moeten de aandeelhouders om tafel over de toekomst van Eelde.

