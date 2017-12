Abbingh treft met Oranje wereldkampioen in halve finale WK

Handbalster Lois Abbingh moet het vrijdag in de halve finale met Oranje opnemen tegen wereldkampioen Noorwegen. De Noren verpletterden olympisch kampioen Rusland in de kwartfinales met 34-17.

Kampioen ten koste van Oranje

Noorwegen werd twee jaar geleden in Denemarken wereldkampioen ten koste van Oranje met Abbingh. Nederland speelde destijds voor het eerst een grote finale en verloor met 23-31.



Opnieuw verloren

Nog geen jaar later, tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, was Noorwegen opnieuw de tegenstander van Oranje, maar dan in de troostfinale. Nederland verloor deze keer met 26-36.



Vrijdagavond in Hamburg

De halve finale van Nederland tegen Noorwegen begint vrijdagavond om 20.30 uur en wordt gespeeld in Hamburg. De andere halve finale begint om 17.30 uur en gaat tussen Zweden en Frankrijk.

