LTO Noord roept op tot invoering schadefonds voor en door pluimveehouders

Nederlandse pluimveehouders moeten hun krachten bundelen om sterker te staan in tijden van crisis. Zo zou er onder meer een door ondernemers gevuld schadefonds ingevoerd kunnen worden.

Dat is het voorstel van Bart Thybaut, pluimveehouder in Middelstum en vertegenwoordiger van zijn sector bij LTO Noord.

Rechtszaak

Thybaut reageert daarmee op de rechtszaak die LTO Nederland aanspant tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wegens 'nalatig en onzorgvuldig handelen' tijdens de fipronilcrisis. De NVWA adviseerde om mogelijk 'foute' eieren die het verboden middel fipronil konden bevatten niet te eten.

'Een rechtszaak heeft denk ik wel kans van slagen, omdat de NVWA al in de zomer van 2016 tips kreeg dat er iets mis was. En vervolgens is er maanden niets mee gebeurd', zegt Thybaut. 'Toen er uiteindelijk aan de bel werd getrokken, was de schade al niet meer te overzien.'

'We zetten erop in dat de NVWA wordt veroordeeld wegens nalatigheid. En dat individuele pluimveehouders vervolgens schadeclaims kunnen indienen.'

850.000 euro

Een door de boeren zelf opgericht schadefonds, kan daarbij volgens Thybaut helpen. 'Ik denk dat alle niet getroffen pluimveehouders duizend euro per bedrijf in moeten leggen voor een schadefonds. Wij konden gewoon doorproduceren en hadden inkomsten, dus wat is nou duizend euro?'

'We zijn met duizend pluimveehouders. Daarvan zijn er 150 getroffen, met schades van soms wel honderdduizend euro. Een snelle rekensom leert dat de 850 overgebleven bedrijven samen 850.000 euro kunnen inleggen. Dat geld kunnen we gebruiken om rechtszaken en goede advocaten van te betalen. Daarmee laten we aan iedereen zien dat we ons niet laten kisten en als één man optrekken.'

Gedupeerden

Hoewel zijn bedrijf niet getroffen is door het fipronilschandaal, leeft Thybaut mee met de gedupeerden. Daaronder ook drie Groningse kippenboeren.

'In hun portemonnee kan ik natuurlijk niet kijken, maar de landelijke schade bedraagt zo'n vijftig miljoen. Tel je aanverwante bedrijven mee, dan kom je aan zeventig miljoen.'

