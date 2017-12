Sneeuw- en hagelbuien trekken donderdagochtend over de provincie. En dat zorgt voor gladheid op de wegen.

'Op het moment dat er een bui valt, daalt de temperatuur ook direct. En dan kan het lokaal glad worden', zegt weervrouw Harma Boer.

Op meerdere plaatsen in onze provincie was sprake van langzaam rijdend of stilstaand verkeer door de buien.

