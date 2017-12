Deel dit artikel:











Komt vader die jonge dochter zwanger maakte vervroegd vrij of niet? (Foto: Walt Stoneburner/ Flickr CC)

Blijft de Stadjer die in 2011 bekende zijn destijds 11-jarige dochter zwanger te hebben gemaakt in de gevangenis of niet? Over die vraag buigt de rechtbank zich donderdagmorgen.

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen een vervroegde vrijlating van Calix W., die in 2013 tot tien jaar celstraf veroordeeld werd. Normaal gesproken komt een verdachte die tweederde van zijn straf heeft uitgezeten daarvoor in aanmerking. Zijn dochter beviel in maart 2011, toen ze twaalf was, volkomen onverwacht van een kind. Dat gebeurde tijdens een schoolreisje. Calix W. gaf toe de vader van zijn eigen kleinkind te zijn en werd in april van dat jaar vastgezet. Landelijke verontwaardiging De zaak leidde destijds landelijk tot grote verontwaardiging, vanwege de jonge leeftijd van het meisje en de mate waarin ze misbruikt werd. Haar vader misbruikte haar volgens het OM vanaf haar zesde jaar zo'n driehonderd keer. Hij werd in 1995 ook al veroordeeld, toen voor de verkrachting van een dochter die hij had met een andere vrouw. Lees ook: - Tien jaar cel voor vader, die dochter zwanger maakte (2013)