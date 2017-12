Deel dit artikel:











Raad van State oordeelt vanmiddag over tijdelijke ringweg (Foto: VIA Drupsteen)

De Raad van State komt vanmiddag om twee uur met een uitspraak over de aanleg van een tijdelijke weg in Groningen. Die weg is nodig voor de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg.

De Vleermuiswerkgroep heeft bezwaar gemaakt tegen de weg via een spoedprocedure. De leden vinden dat de aanleg van de tijdelijke weg moet worden uitgesteld, totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de overkoepelende zaak. Dit is de 'bodemprocedure' die de werkgroep heeft aangespannen tegen de bomenkap die nodig is voor de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg. De uitspraak in deze zaak wordt over enkele weken verwacht. Vijvers De Vleermuiswerkgroep verzet zich bovendien tegen de tijdelijke weg, omdat die deels komt te liggen op locaties waar vijvers zouden worden aangelegd. Die vijvers zijn bedoeld als compensatie voor het verlies van fourageergebied van de beschermde vleermuizen in de omgeving. Maanden vertraging De uitspraak van de Raad van State van donderdagmiddag kan al wel grote gevolgen hebben. Mocht de hoogste bestuursrechter de Vleermuiswerkgroep gelijk geven, dan kan het hele project maanden vertraging oplopen. Lees ook: - Vleermuiswerkgroep wil provincie bij bomenkap Ringweg Zuid betrekken

