Derde editie Urban Trail gaat door de Groninger Archieven

Het parkoers van de derde editie van de Groningen Urban Trail op zondag 18 februari voert onder meer door het gebouw van de Groninger Archieven in Stad.

Ook onder meer het Stadhuis en de Der Aa-kerk maken deel uit van de route.

Eerste van Nederland

De Stad Groningen had in 2015 de primeur van de eerste Urban Trail in Nederland. Bij de hardloopwedstrijd wordt onder meer dwars door gebouwen gelopen. Komend jaar wordt in tien Nederlandse steden een Urban Trail georganiseerd.

Dit jaar werd onder meer over de bodem van zwembad De Papiermolen en door het Academiegebouw gerend. Het evenement trok drieduizend deelnemers.

Twee afstanden

Nieuw bij de derde editie is de keuze uit twee afstanden. De vorige twee edities moesten deelnemers tien kilometer afleggen, er kan nu ook gekozen worden voor een rondje van vijf kilometer.

