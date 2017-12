Bauke Mollema en de wielrenners van zijn ploeg Trek-Segafredo rijden komend seizoen de wedstrijden in een rood shirt. De trainingen werken ze af in fluorescerend geel.

De Amerikaanse formatie koerste afgelopen jaar in zwart met rood.



In de Tour de France reed Trek-Segafredo in een wit shirt. In dat tenue won Mollema de vijftiende etappe.