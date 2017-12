OM eist werkstraf voor mishandeling met bierglas

Een 41-jarige Stadjer hangt een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden boven het hoofd.

De officier eiste die straf, omdat de man tijdens een stapavond een ander met een glas in het gezicht sloeg. De wond werd in het ziekenhuis gehecht met 17 hechtingen. 'Het litteken ontsiert blijvend het gelaat', zei de officier.

'Geen glas'

De Stadjer was op 28 juni 2015 met zijn jongere neef op stap in Veendam. De neef kreeg onverwacht een duw en viel op de grond. De Stadjer sprong daar tussen en haalde uit.

Hij zei dat hij geen glas in zijn hand had. Ook zijn neefje wist niets van een glas. De Stadjer had zelf kleine wondjes op zijn hand. Maar hij 'had de dag daarvoor in de tuin gewerkt', verklaarde hij zelf.

Schadevergoeding

Omstanders en beveiligers getuigden anders. Voor zo'n mishandeling staat normaal gesproken een celstraf van 8 tot 12 maanden. De Stadjer heeft geen strafblad. De zaak is verouderd, omdat getuigen moesten worden gehoord en dit meer tijd in beslag heeft genomen. Met deze factoren hield de officier rekening.

Als schadevergoeding zou de man het slachtoffer ruim 16.000 euro moeten betalen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.