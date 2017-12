De rust is terug bij Dierenambulance Groningen

Rond de zomervakantie was het aanpoten voor de vrijwilligers van de Dierenambulance Groningen. Personeel liep geïrriteerd rond, wat zorgde voor discussies en kleine aanvaringen. Maar de vervelende sfeer is verdwenen en personeel loopt weer lachend rond.

De Dierenambulance telde rond de zomervakantie zo'n 45 vrijwilligers, een dieptepunt. Terwijl de groep vrijwilligers te klein was, moest de ambulance tientallen keren per maand vaker uitrukken. Vrijwilligster Carla Hauber sprak in augustus haar zorgen uit: 'Mensen draaien dubbele diensten en ik merk zelf ook dat ik vermoeid ben'. 'Uiteindelijk zullen mensen over de kop gaan', zei manager André Nijdam destijds.

Winterperiode

Maar de rust is weer terug. Dat heeft meerdere redenen, vertelt Nijdam. 'De groep vrijwilligers is gestegen naar zestig. Daarnaast zien wij dat het altijd wat rustiger is in de winterperiode, maar dat kunnen wij na zo'n pittige zomer ook wel gebruiken.'

Dienstauto's

Naast de te kleine club vrijwilligers en de verhoging van het aantal ritten, was er nog een probleem: de dienstauto's. Contractueel mogen de dienstauto's zestigduizend kilometer per jaar rijden, maar door de drukte is die grens overschreden. 'Ik denk dat wij er ruim tweeduizend kilometer per auto overheen zitten. Binnenkort gaan wij daarover in gesprek. Waarschijnlijk wordt het bijbetalen.'

