Monumenten worden aangepakt in Zuidhorn, kosten: 125.000 euro

Drie gemeentelijke monumenten in de gemeente Zuidhorn krijgen volgend jaar een opknapbeurt. De gemeente trekt 125.000 euro uit voor de drie klussen.

Het gaat om de molen Fortuna in Noordhorn en de kerktorens in Noordhorn en Saaksum.

Duizenden euro's van het Rijk

Bij de molen in Noordhorn worden de stelling en het bitumen dak aangepakt. De Fortuna is een van de achtenveertig molens in ons land die sinds april stilstaan, omdat er iets mis is met de boutverbinding van de zogeheten deelbare roeden. Het Rijk stelt ruim drieënzestigduizend euro beschikbaar om dat probleem bij de Noordhorner molen op te lossen.

Bordessen

Op de toren van de kerk in Noordhorn komen extra bordessen en worden ladders vervangen. De toren van de kerk in Saaksum krijgt nieuw stucwerk. Ook het metsel- en voegwerk wordt vervangen en er is schilderwerk nodig.

Lees ook:



- Zuidhorn pakt kerktoren Noordhorn aan

- De griffioen torent weer hoog boven ons uit