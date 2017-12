Lopend Vuur: Relaties op de werkvloer zijn ongewenst

Eén op de vijf Nederlanders heeft wel eens wat gehad met een collega. Daarbij gaat het verder dan wat onschuldig flirten.

Uit het onderzoek in opdracht van datingsite Parship blijkt dat zeven procent van de ondervraagden zelfs seks op de werkplek heeft gehad.

Met collega's breng je over het algemeen veel tijd door, waardoor ook verliefdheid kan ontstaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat velen flirten op de werkvloer ongepast vinden. Eén op de tien zegt zelfs een andere baan te willen zoeken als ze zich aangetrokken zouden voelen tot een collega.

We zijn benieuwd naar jouw verhalen. Ben jij wel eens verliefd geweest op een collega? Of is er zelfs een relatie ontstaan?

