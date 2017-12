OM wil Stadjer die zijn jonge dochter bezwangerde niet eerder vrij hebben

De 58-jarige Stadjer Calix W. die tot tien jaar cel werd veroordeeld omdat zijn dochter in maart 2011 beviel van zijn kind, moet van het Openbaar Ministerie zijn straf uitzitten. Dat zei de officier tijdens de zitting donderdag.

Het meisje was twaalf jaar toen het kind geboren werd en elf toen ze zwanger raakte.

Tweederde deel uitgezeten

De man heeft tweederde deel van de straf erop zitten en komt daarom in principe in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Daar ging de zitting dan ook over. De man zou per december onder strenge begeleiding op vrije voeten mogen. Hier verzet het Openbaar Ministerie zich tegen. De man heeft op voorhand aangegeven dat hij niet wil worden behandeld. Dit is noodzakelijk, om de kans op herhaling te voorkomen, zei de officier.

'Modelgedetineerde'

Volgens de advocaat van de Stadjer is de man in de gevangenis een 'modelgedetineerde'. Daarom vindt de raadsman het onverstandig dat hij zijn straf uitzit en zonder enige vorm van begeleiding in de maatschappij terecht komt.

'Daar worstelen wij ook mee' zei de officier. 'Meneer wil zelf niet meewerken. Hij kapt gesprekken af en loopt weg. Er komen de meest grove opmerkingen uit zijn mond. Hij toont geen zelfreflectie.' Dan blijft volgens hem maar een ding over: de straf uitzitten.

Niet op zitting

De Stadjer verscheen niet op zitting. Hij wil niet meer worden gelinkt met deze zaak, zei de advocaat. 'Hij heeft het nu rustig in de gevangenis. In eerdere gevangenissen kreeg hij problemen, zodra medegedetineerden erachter kwamen waar de man voor zit.'

De 58-jarige man wil het liefst na zijn straf terug naar Sint Maarten, waar ook zijn familie woont.

Op 28 december volgt de uitspraak.

