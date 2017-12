Deel dit artikel:











Explosief in Muntendam is ontmanteld (update) (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord)

Het explosief in een auto aan de Burgemeester Buitenhofstraat in Muntendam is onschadelijk gemaakt.

Een robot op rupsbanden heeft het explosief uit de auto gehaald, waarna het uit elkaar is gehaald. De onderdelen worden opgestuurd voor onderzoek. In de auto gegooid Een getuige zag donderdagmorgen hoe iemand een ruit van de auto insloeg en een explosief naar binnen gooide. Een specialist van het ministerie van Defensie werd opgeroepen en een robot werd ingezet. De omgeving was afgezet met linten en omwonenden werden hun huizen ingestuurd. De linten zijn inmiddels weggehaald.