BTN de Haas neemt Supercamp over

Handelsonderneming BTN de Haas neemt het Groningse tuinmeubelbedrijf Supercamp over. Supercamp ging begin november failliet.

Een slechte zomer deed Supercamp de das om. Eigenaar Erik Agema vroeg daarop zelf het faillissement aan, wat de zeven werknemers hun baan kostte.

Gesprekken

Curator Lars van Dijk van BENK Advocaten in Groningen heeft na het bankroet gesprekken met meerdere geïnteresseerden gevoerd over verkoop van voorraden van Supercamp en overname van het bedrijf.

BTN de Haas deed niet alleen het hoogste bod, directeuren Dimitri Sennema en Wim Kwant waren ook de enigen die voortzetting van de handel in tuinmeubelen overwogen. Of dat ook gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.

'Grote kans op doorstart'

'We hebben de afgelopen weken de mogelijkheden van voortzetting bekeken', zegt Sennema. 'Het personeel dat het werk moet doen is beschikbaar, wanneer we een goede kandidaat vinden om de zaak aan te sturen, dan is de kans op een doorstart groot.'

Duidelijkheid

Sennema verwacht rond het einde van het jaar meer duidelijkheid over de toekomst van Supercamp. 'Het is een echt Groninger onderneming, het zou mooi zijn wanneer we deze in de lucht kunnen houden, zoals we dat eerder hebben gedaan met Waterborg.'

BTN De Haas nam in 2013 de handelstak van het eveneens bankroet verklaarde bekende Groninger bedrijf Waterborg over.

Supercamp had ook een vestiging in het Duitse Papenburg. Die wordt gesloten, zegt Sennema.