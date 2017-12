'Hoe gaat minister Wiebes de NAM op afstand zetten?'

Hoogleraar Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen plaatst vraagtekens bij de wens van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de NAM uit de afwikkeling van bevingsschade te halen.

'Hoe wil hij dat doen? Juridisch wordt het nog een hele klus', zei Bröring donderdag op een congres over mijnbouwschade in Den Haag.

'Het vertrouwen van de Groningers in de overheid is echt weg. Ik zie zelfs vervreemding van de overheid. Dat is een nog groter probleem dan het wantrouwen.' Volgens Bröring moet er zo snel mogelijk aan het vertrouwen van de Groningers worden gewerkt.

Anonieme NAM-medewerker

Op het congres in Nieuwspoort praten onder meer Tweede Kamerleden, Statenleden, medewerkers van het Rijk, provincies en de gemeenten met elkaar om te komen tot oplossingen om de afwikkelling van schade beter te regelen. Er wordt niet gesproken over de versterkingsoperatie, of het niveau van de gaswinning.

De NAM stuurde een anonieme medewerker naar Den Haag, om het congres te volgen.

Contourenkaart

De Nijmeegse hoogleraar Alfred Hammerstein pleit voor een uitgebreidere contourenkaart. Op zo'n kaart is te zien binnen welke grenzen mensen een beroep kunnen doen op bevingsschade. Daar is veel discussie over.

Als je grenzen stelt, betekent het ook dat mensen er buiten vallen. Volgens Hammerstein moet je ruimere marges nemen, om te voorkomen dat schades er buiten vallen.

Handboek

De verwachting is dat er mede door de uitkomsten van het congres in 2018 een handboek voor de afwikkeling van mijnbouwschade gaat komen.

