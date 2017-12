Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Wethouders gaan finaal door het lint (Foto: Henk Tammens/Bewerking RTV Noord)

De meest opmerkelijkste en leukste social media-berichten uit Stad en Ommeland selecteren we voor je in het Rondje Groningen. Vandaag selecteerden we deze acht:

1) Gebroeders Koeman getuige van meeslepende voetbalavond Veel aanhangers van FC Groningers genoten donderdag nog na van het zwaarbevochten punt tegen PSV (3-3) van de avond daarvoor. Erwin en Ronald Koeman waren er ook getuige van. Zij mochten op deze avond een speciale 'Koeman Wall of fame' onthullen.



Wie uiteraard ook getuige was van de 3-3, was onze eigen verslaggever Elwin Baas. Hoe het klinkt als een Oost-Groninger plots verandert in een Zuid-Amerikaanse voetbalverslaggever als Mike te Wierik de late gelijkmaker binnen glijdt? Nou, Wie uiteraard ook getuige was van de 3-3, was onze eigen verslaggever Elwin Baas. Hoe het klinkt als een Oost-Groninger plots verandert in een Zuid-Amerikaanse voetbalverslaggever als Mike te Wierik de late gelijkmaker binnen glijdt? Nou, zo dus ! (Vanaf 19:46). En tot slot: zo zie je eruit als je net de held van Groningen bent geworden: 2) Geen alledaags bezoek Inwoners van Loppersum keken vandaag misschien raar op toen ze een groep Aziatische jongeren oriënterend door het dorp zagen banjeren. Wat de reden van dat bezoek was? Lees het hier. 3) Ode aan Ede De muziek van Ede Staal komt op Spotify! En dat is koren op de molen voor Grunnen TV. Hoe goed ken jij zijn teksten eigenlijk? 4) Geminideregen op komst Na de sneeuwval op zondag en maandag en de regenval op dinsdag en woensdag, heeft deze donderdag weer wat anders in petto: een heuse geminideregen. Boven het Lauwersmeer kan er extra van genoten worden. 5) Witte deken verdwijnt Over diezelfde sneeuwval gesproken; in veel delen van onze provincie zijn alleen de laatste stuiptrekkingen van sneeuwpoppen nog zichtbaar. Zoals aan de Ubbo Emmiussingel in Stad. 6) Irresistible Ezinge Omdat een wintermaand zich nou eenmaal goed leent voor winterplaatjes: dit stijlvolle pareltje werd vandaag in Ezinge geschoten. 7) Wethouders door het lint Het heeft wel iets van een aflevering van Te land, ter zee en in de lucht. Toch wordt hier slechts een fietsstraat geopend door twee wethouders uit Stad. Op ludieke wijze, dat dan weer wel.

8) Zadelspam Ja, een complimentje is gewenst. Nee, liever geen ongewenst zadelhoesje.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees vorige edities hier.