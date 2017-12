40.000 euro extra voor integratie statushouders Ter Apel

De gemeente Vlagtwedde trekt komend jaar bijna 40.000 euro extra uit voor de integratie van statushouders. Welzijnsorganisatie Rzijn gaat statushouders met dit geld extra begeleiding geven bij hun integratie.

'Er zijn veel extra statushouders bijgekomen in de afgelopen jaren', verklaart wethouder Seine Lok (CDA) de extra kosten. 'Bovendien is de integratie van statushouders normaal gesproken binnen een half jaar afgedaan, maar dat is te kort gebleken', vervolgt hij. En dus is er extra geld nodig.

Afstand tussen culturen erg groot

Met de 40.000 euro worden extra uren aan begeleiding gefinancierd. 'We hebben gemerkt dat bijvoorbeeld Eritrese vluchtelingen moeilijk in Nederland integreren. De afstand tussen hun cultuur en onze cultuur is toch wel erg groot. Daarvoor is extra geld nodig, omdat deze mensen anders echt zwaar in de problemen raken.'

Dat is ook al in de praktijk gebleken, zegt Lok. 'Bijvoorbeeld op financieel gebied. Ze hebben veel problemen om hun huishoudboekje op orde te houden. Ook belastingaangiftes en de taal zijn lastig. Eritreeërs spreken bijvoorbeeld, in tegenstelling tot Syriërs, helemaal geen Engels. Als we de integratie in goede banen willen leiden is deze extra inzet hard nodig.'

Tuin is anders

De Eritreeërs krijgen extra taallessen en ondersteuning bij het onderhouden van het huishoudboekje. 'Maar ook in en om de woning zijn er vaak problemen', zegt Lok. Dat bleek al eerder, toen burgemeester Kompier vertelde dat vluchtelingen soms pardoes in andermans tuin gingen zitten. Lok beaamt dat: 'De tuin in Westerwolde wordt hier heel anders gebruikt dan een tuin in Eritrea.'

Lees ook:

-

Cameratoezicht Ter Apel blijft voorlopig

- Na Ter Apel moet straks heel Westerwolde zich veilig voelen