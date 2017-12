Vijf jaar cel voor doden vrouw Veendam

Voor de dood van de 48-jarige Joke Hendriksen uit Veendam is een 52-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden.

De rechtbank gaat uit van doodslag, omdat de dader haar 'in emotie stak, tijdens een worsteling'. 'Het was geen vooropgezet plan.' Het Openbaar Ministerie sprak in de eis wel over moord. De uitspraak is desondanks gelijk aan de eis, 'gelet op de ernst van de zaak'.

De Amsterdammer bracht Hendriksen op 16 december 2016 met messteken om het leven. Dit gebeurde in haar woning aan de Continentenlaan in Veendam. De man belde zelf het alarmnummer.

Twee mensen in de gang

De agenten zagen door een kapotte ruit in de voordeur twee mensen liggen in de gang. Het waren Hendriksen en de 52-jarige man uit Amsterdam. De vrouw had een steekwond in haar borst en werd gereanimeerd. Ze overleed later in het ziekenhuis.

Ook de man had meerdere steekwonden in zijn borst. Hij wilde niet meer leven, zei hij tegen de agenten. De man had het aardappelmesje nog in de hand.

Stevige drinker

Beiden leerden elkaar kennen op een feest in januari 2016. De man bleek tijdens de relatie erg achterdochtig en was een stevige drinker. Hij dacht voortdurend dat hij in een complot was verwikkeld en vroeg Hendriks die bewuste avond in december waar in haar woning geheime microfoons hingen. De vrouw was zijn complottheorie zat en verbrak de relatie.

Nachtje blijven

De man verliet de woning maar werd later dronken door agenten teruggebracht naar de woning aan de Continentenlaan. Hij mocht alsnog een nachtje blijven. De volgende dag kregen beiden opnieuw ruzie en volgde de steekpartij. De man zei zelf dat hij zich niets meer herinnerde. De rechtbank gelooft zijn theorie dat hij een black out had niet.

