Chinaplan RUG is door de Kamer, wel zorgen over rol Communistische Partij

De regelgeving die nodig is voor de Chinaplannen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is door de Tweede Kamer gekomen.

Minister Van Engelshoven kan het uitvoeringsbesluit nu voorleggen aan de Raad van State voor advies.

Dat bleek donderdagmorgen in een vergadering van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De commissie heeft geen opmerkingen meer. Volgens woordvoerder Gernant Deekens van de RUG 'is het proces nu een stapje verder. Het levert in elk geval geen verdere vertraging op'.

Communistische partijsecretaris

Wel heeft de commissie zorgen over de samenstelling van het bestuur van de universiteit. De Chinese Communistische Partij eist dat in dat bestuur een partijsecretaris plaatsneemt. SP-kamerlid Frank Futselaar: 'Iemand in het bestuur doen ze natuurlijk niet voor niets. Dat is om meer grip te krijgen op de universiteit. Ik vind dat zorgelijk en die vraagtekens werden in de commissie breed gedeeld.' De commissie wil dat de minister in een brief reageert op de zorgen.

10.000 studenten

De RUG wil in het Chinese Yantai een campus beginnen met eerst veertien opleidingen en later nog eens twintig bachelorstudies en tien masters. Dan zouden 10.000 studenten een opleidingen volgen aan de University of Groningen Yantai. Of dit door kan gaan is nog allerminst zeker.

Haast geboden

De Universiteitsraad (U-raad) die studenten en personeel vertegenwoordigt moet akkoord gaan, maar is vooralsnog heel kritisch. In januari of februari stemt de U-raad over de plannen. In augustus trok het RUG-bestuur de aanvraag nog in, omdat al voor de stemming duidelijk was dat er in de U-raad geen meerderheid zou zijn.

Volgens woordvoerder Deekens hoopt de RUG nog steeds in september te starten in Yantai. Daarvoor is nodig dat voor 15 maart alle lichten op groen staan. De Raad van State moet dan dus positief advies hebben afgegeven aan de minister waarna zij een besluit neemt. En de U-raad moet akkoord zijn. Als dit na die datum gebeurt kan de RUG pas een jaar later beginnen.

