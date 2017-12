Nieuwe landbouwminister hamert op samenwerking

Noordelijke boeren hebben donderdag in Drachten kennis gemaakt met de nieuwe minister van Landbouw, Carola Schouten.

Zo'n elfhonderd agrariërs waren naar de bijeenkomst gekomen. Schouten had ook een boodschap voor de boeren: ze hamert op een betere samenwerking tussen boer en burger. Ook wil ze bijdragen aan een betere relatie tussen de landbouw en de natuur in ons land.

Wisselwerking

Schouten: 'De natuur kan niet zonder de boer, maar de boer ook niet zonder de natuur. De boer is afhankelijk van zijn grond en van bijvoorbeeld de staat van het water. Het is een gemeenschappelijk belang om te zorgen dat we dat goed houden. Maar de boer moet daarnaast ook kunnen produceren.'

Bij elkaar zitten

De minister benadrukt dat er al veel boeren zijn die heel innovatief werken. 'Zij zijn bezig met weidevogels en biodiversiteit, dus het kan. Met mijn beleid wil ik ervoor zorgen dat de verschillende partijen bij elkaar gaan zitten. Recent was er een mooi voorbeeld van een initiatief om de biodiversiteit te vergroten. Daar deden ook boeren aan mee. Dat soort initiatieven ondersteun ik graag.'

