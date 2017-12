Leendert Klaassen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Leendert Klaassen uit Zuidhorn is donderdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde bij zijn afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Klaassen (67) is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van RTV Noord en sinds 2013 Onafhankelijk Raadsman in het aardbevingsgebied in onze provincie.

Al eerder Ridder

De hoge koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Ferd Crone van de Friese hoofdstad. De benoeming tot Officier is een promotie, want Klaassen was sinds 2001 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ervaren bestuurder

Klaassen heeft een lange bestuurlijke carrière achter de rug. Zo was hij burgemeester van Zuidhorn, griffier van de Eerste Kamer en lid van het dagelijks bestuur van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Sinds 2011 is Klaassen voorzitter van Stenden Hogeschool, waar hij zich heeft ingezet voor de fusie met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor de internationalisering van het Nederlandse onderwijs.

