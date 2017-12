Cel voor inbrekers met een voorkeur voor gereedschap

Een 23-jarige man uit Delfzijl heeft een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden gekregen, voor een serie inbraken in loodsen en werkplaatsen in Drenthe en Groningen.

Twee mannen uit Assen werden voor dezelfde feiten veroordeeld. Een 27-jarige Drent was de hoofddader en moet anderhalf jaar de cel in. Hij kreeg ook nog een half jaar voorwaardelijk. Een 31-jarige Assenaar kreeg acht maanden voorwaardelijk.

Kinderboerderij

De mannen hadden het gemunt op loodsen en werkplaatsen in Delfzijl en Appingedam. Ze maakten voornamelijk gereedschap buit. Ook een kinderboerderij in Assen werd bezocht. En uit een weiland in Balloo namen de mannen een maaier weg.

Gevolgd

Ze liepen tegen de lamp toen zij voor de tweede keer een gemeentewerkplaats aan de Hogelandsterweg in Delfzijl bezochten. Na de eerste inbraak verstopten agenten een volgsysteem in het gereedschap. Dat namen de mannen mee, op de voet gevolgd door de agenten.

Schade

Het trio werd gepakt. Een deel van de buit kwam boven water. De slachtoffers vroegen in totaal bijna 10.000 euro aan schadevergoeding. Hiervan is 2000 euro toegewezen. De rest moet via de burgerlijke rechter.

Lees ook:

- Politie krijgt drietal gereedschapsdieven op een presenteerblaadje aangereikt