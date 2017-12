Deel dit artikel:











Monteur gewond na val op spekglad dak (Foto: De Vries Media)

Een monteur die aan het werk was op het dak van de school AOC Terra in Winsum is donderdag gewond geraakt, toen hij uitgleed op het dak.

De man was daar bezig met werkzaamheden. Hij ging onderuit uit op het gladde dak en kwam hard terecht. Hoogwerker Hij moest met hulp van een hoogwerker van de brandweer van het dak gehaald worden en is naar het ziekenhuis gebracht.