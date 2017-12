Man die 'balkonmoord' Lierstraat pleegde, komt vervroegd vrij

De 59-jarige man die in maart 2010 de 35-jarige Fatma Abdelaziz op het balkon van haar woning aan de Lierstraat in Groningen met 25 messteken om het leven bracht, komt vervroegd vrij.

Het Openbaar Ministerie wilde deze voorwaardelijke invrijheidstelling uitstellen, maar diende het verzoek te laat in.

Onder voorwaarden

De man zit sinds eind maart 2010 vast. Hij werd uiteindelijk in mei 2016 in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar en acht maanden cel. Op 22 december van dit jaar heeft de man tweederde van zijn straf erop zitten.

In principe komt hij in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit betekent dat de man vervroegd vrijkomt, maar moet zich in een opgelegde proeftijd wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Man wil niet behandeld worden

De man heeft een verstandelijke beperking en is psychisch kwetsbaar. Een van de voorwaarden is een passende behandeling. De man weigert hier aan mee te werken.

De advocate van de man heeft inmiddels een procedure opgestart om hem via een rechterlijke machtiging op te laten nemen. Die zaak dient dinsdag in Den Haag.

