NNO wil verder met 'talentvolle klankmagiër' Hermus

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) verlengt het contract met dirigent Antony Hermus.

Sinds 2015 is Hermus verbonden aan het NNO als vaste gastdirigent. Zo dirigeerde hij afgelopen jaren een scala aan concerten, waaronder verschillende Mahler symfonieën en concerten in Tivoli/Vredenburg en het Concertgebouw. Tevens dirigeerde hij de Carmina Burana-scratch en stond hij samen met het orkest op Lowlands 2017.

De nieuwe contractperiode is van augustus 2018 tot en met augustus 2021, waarin hij jaarlijks twee à drie producties zal dirigeren.

Klankmagiër

Marcel Mandos, artistiek leider van het NNO is blij dat Hermus bijtekent. 'Wij zijn zeer verheugd dat we het contract hebben kunnen verlengen met Antony Hermus. Antony is een bijzonder gedreven en enorm talentvolle klankmagiër. De vlam tussen het NNO en Antony is nog lang niet uitgedoofd en in ieder project met Antony laat hij het orkest ver boven zichzelf uitstijgen. Hoe hij de musici inspireert, het orkest laat klinken en de muziek betekenis geeft, is bijzonder. De concerten met Antony zijn een muzikale belevenis voor musici en publiek.'

