Fré Meis 25 jaar geleden overleden: 'Voor eeuwig verbonden met Pekel'

Het is vandaag 25 jaar geleden dat communist Fré Meis overleed.

Pekelder Meis was in de tweede helft van de vorige eeuw één van de voormannen van de Communistische Partij Nederland (CPN).

Kleine Fré

Meis werd in 1921 in Oude Pekela geboren in een communistisch arbeidersgezin. Vader Michiel Meis werkte in de strokartonindustrie. Op zijn negende jaar werd de kleine Fré al door hem ingeschakeld bij stakingen en fungeerde hij als poster bij de fabriekspoort. Na de lagere school werkte Meis als land- en fabrieksarbeider en na de Tweede Wereldoorlog werd hij lid van de CPN uit bewondering voor de rol van deze partij in het verzet.

Landelijk actief

Vanaf 1946 zat hij voor de CPN in de gemeenteraad van Winschoten en later zat hij voor deze partij in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraad van de stad Groningen. Verder was Meis lid van het landelijk bestuur van de CPN.

Hij was rechtdoorzee en nam het altijd op voor de mindere man Hennie Hemmes - Wethouder Oude Pekela

Vakbondsbestuurder

Zijn bekendheid dankte Meis vooral aan zijn rol als vakbondsbestuurder en stakingsleider in Oost-Groningen. Hij leidde daar grote stakingen bij strokartonfabrieken als De Vrijheid in Veendam en De Union in Oude Pekela. Hij werd bovendien geroemd als charismatisch spreker.

Indrukwekkend

Wethouder Hennie Hemmes herinnert zich Meis als een 'boeiende en indrukwekkende man'. 'Pekelders van mijn leeftijd en ouder hebben nog steeds mooie herinneringen aan hem. Hij was rechtdoorzee en nam het altijd op voor de mindere man. Fré blijft voor eeuwig verbonden met Pekel.'

Borstbeeld

In Oude Pekela, op de plek waar Meis voor het eerst de strokartonstakers toesprak, staat een borstbeeld van de communist. 'Het is een mooie plek om een toespraak te houden voor arbeiders', vindt Hemmes. 'Het is een strijd geweest om dat beeld daar te krijgen, maar het is terecht dat het er is gekomen. Fré is een Pekelder held.'

Nog één keer...

Na zijn politieke carrière in 1978 hield Meis spreekuren voor ouderen en hielp hij hen bij financiële zaken. De CPN ging aan het eind van de jaren tachtig op in GroenLinks en Meis was in 1991 nog één keer lijstduwer voor deze partij bij de Provinciale Statenverkiezingen, maar het jaar daarop verliet hij deze partij.

Mensen als Fré die toen opstonden, hebben we nu ook nodig Harry Orsel - Neef van Meis

Sociaal en lief

Een jaar later, op 15 december 1992, overleed Meis op 71-jarige leeftijd in de stad Groningen. Zijn neef Harry Orsel bewaart, evenals wethouder Hemmes, warme herinneringen aan Meis. 'Hij was een hele sociale en lieve man. Als je hem nodig had, dan was hij er voor je.'

Arbeidersklasse

Terugkijkend op de voor de strokartonindustrie roerige jaren '70, benadrukt Orsel het belang van mensen als Fré. 'Mensen die toen opstonden, hebben we nu ook nodig. Er zijn tegenwoordig geen leiders meer van de arbeidersklasse. Fré stond voor die arbeidersklasse en wat hij ook deed of beloofde, hij kwam het na.'

CAO-onderhandelingen

Er wordt in huize Orsel nog vaak aan Fré gedacht. 'Op een dag als vandaag, maar zeker ook als er weer eens moeilijkheden zijn omtrent cao-onderhandelingen. Dan denk je: die man hadden we daarbij nodig. Ik ga vandaag zeker nog wel even langs het standbeeld om stil te staan bij Fré.'

