Groningen verandert: 9 keer toen versus nu

'Je kan niet zeggen dat het mooier of lelijker is geworden', zegt Henk Tiggelaar. Al 35 jaar struint hij met zijn camera door de Stad om de veranderde aanblik van Groningen vast te leggen.

Het resultaat is nu in boekvorm uitgebracht: 'Groningen verandert'.

'35 jaar geleden las ik in de krant dat een pand bij mij om de hoek in de Aweg gesloopt ging worden. Ik ben toen op mijn fiets gestapt en heb er een foto van gemaakt. Dat was het begin van een hele interessante hobby', vertelt Tiggelaar.

Binnenstad en stadswijken

Henk Tiggelaar legde de veranderingen van de afgelopen jaren zowel in de binnenstad als in de omliggende stadswijken op foto vast. Hij fotografeerde op cruciale momenten de open plekken en de locaties waar gesloopt zou worden, en later vanaf precies hetzelfde punt de nieuwe situatie.

Voorbeelden: toen versus nu

Het resultaat van zijn uit de hand gelopen hobby is een unieke verzameling foto's die het veranderde aangezicht van de Stad laten zien.

'Iedereen vindt wat anders mooi of lelijk'

'Je kunt niet zeggen dat de stad mooier of lelijker is geworden' zegt Tiggelaar. 'Dat verschilt per gebouw en ook de smaken verschillen. Iedereen vindt wat anders mooi of lelijk. Wat wel opvalt, is dat er de laatste jaren een schaalvergroting gaande is.'

De stad Groningen is populair als woon- en werkstad en dat resulteert in hoger en grotere gebouwen. 'Neem bijvoorbeeld De Leyhoeve op het Europapark. Dat is een massief bouwblok.'

Boeken samengevoegd

Tiggelaar maakte al twee eerdere boeken over dit onderwerp. Die zijn nu, samen met foto's van de afgelopen 7 jaar gebundeld in een nieuw uitgave van ruim driehonderd pagina's.

Dinsdag 19 december wordt het eerste exemplaar aangeboden aan wethouder Roeland van der Schaaf van Ruimtelijke Ordening - maar ondertussen liggen de boeken al wel in de winkel.

