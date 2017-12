Coalitie nieuwe gemeente Midden-Groningen is rond

In de nieuwe gemeente Midden-Groningen zijn ze eruit. Vijf van de zes grootste partijen vormen vanaf 1 januari de eerste coalitie in de gemeente die ontstaat uit Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

De vijf partijen hebben een ruime meerderheid van 22 van de 33 zetels in de nieuwe gemeente.

Wethouders

Zoals verwacht krijgt Midden-Groningen vijf wethouders. Anja Woortman (PvdA) en Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) waren in Slochteren al wethouder. Peter Verschuren (SP) en Erik Drenth (CDA) waren dit al in Hoogezand-Sappemeer. Jaap Borg die namens de VVD wethouder wordt, is dit tot 31 december nog in de huidige gemeente Menterwolde.

Formateur Thea van der Veen (PvdA) kiest voor de huidige coalitie omdat die veel bestuurlijke ervaring heeft. Dat is volgens haar dan ook de belangrijkste reden dat de tweede partij van Midden-Groningen, Gemeentebelangen, niet in de nieuwe coalitie meedoet.

Oppositie

De fusiepartij van Hans Haze is dus, met vijf zetels, veroordeeld tot de oppositie. Ook GroenLinks (drie zetels), D66 (twee zetels) en Leefbaar Midden-Groningen (één zetel) zijn oppositiepartijen.

Dorps- en wijkwethouders

Om het contact met de inwoners van de nieuwe gemeente sterker te maken en de nieuwe gemeente van onderop vorm te geven, krijgt Midden-Groningen dorp- en wijkwethouders. Iedere wethouder krijgt een aantal dorpen en wijken toegewezen, waar hij/zij specifiek contact mee houdt.

Verder krijgt wethouder Anja Woortman de gaswinning in haar portefeuille.

Eerder werd bekend dat Rein Munniksma (PvdA) waarnemend burgemeester wordt van de naar inwoneraantal tweede gemeente van onze provincie.

Gemeentehuis omgedoopt

Terwijl vrijdag het nieuwe college werd gepresenteerd, kreeg het gemeentehuis van Slochteren een nieuwe naam:

