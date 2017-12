Vloggers op zoek naar gezelligste oliebollenkraam in Stad

Al vloggend gingen Sanne en Nieta op zoek naar de verhalen achter de oliebollenkramen in de stad.

Alle negativiteit op internet waren ze zat en nadat ze alle commotie zagen rondom de oliebollentest van het Algemeen Dagblad, besloten zij ook een oliebollentest te doen. Alleen dan nét wat anders.

Sfeer en ervaring telt óók

'Als je een oliebol een cijfer 2 of 3 geeft, dan moet het zo vies zijn dat je hem na je eerste hap al wilt uitspugen', vertelt Sanne. 'Dat gaat wel ver hoor', vult Nieta aan. 'Dat konden wij ons gewoon niet voorstellen.'

Dus de dames stapten in de auto en bezochten tien oliebollenkramen in Stad. 'Je hebt natuurlijk het product zelf, de oliebollen', legt Nieta uit. 'Maar wij denken dat alles eromheen - de sfeer, de kraam en de ervaring - misschien nog wel meer meetelt. Dus dat wilden wij laten zien.'

Hartverwarmende verhalen

De spontaniteit van de dames spatte er vanaf en met de bakkers van elke kraam werd een praatje gehouden. Het mooiste verhaal kwam van de oliebollenkraam bij het UMCG. Volgens de vlogsters kreeg de man in de oliebollenkraam zoveel verhalen te horen van onder andere ziekenhuispatiënten. 'Je kon aan hem merken dat het voor hem meer was dan alleen oliebollen verkopen.'

Ook de bakkers van de kraam op het Overwinningsplein waren erg aardig. 'Zulke hartverwarmende mensen', vertellen de dames. Omdat het buiten erg koud was, mochten de vlogsters tijdens hun test de kraam in.

Positieve reacties

Als de dames na het publiceren van de vlog door het centrum van Groningen lopen, worden ze door alle oliebollenverkopers nog herkend. Ze krijgen veel positieve reacties, want de vlog heeft ook bij de verkopers zelf wat losgemaakt.

Francis Wiltjer van de gelijknamige Hollandse gebakkraam op de Grote Markt had al door dat de dames iets aan het bekokstoven waren. 'Ik dacht: laat maar gaan. Maar ik moet zeggen dat het resultaat is echt super is geworden. Die meiden doen het helemaal goed, dat is ook wel eens leuk in plaats van al die negativiteit.'

Klaar met de oliebollen? Welnee!

Na zo'n tien oliebollen gegeten te hebben, zou je denken dat de meiden wel klaar zijn met de lekkernijen, maar niets is minder waar. Ook tijdens de jaarwisseling eten Sanne en Nieta gewoon weer oliebollen.

