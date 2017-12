Gedoe rond vacature voor nieuwe griffier gemeente Het Hogeland

Raadsleden uit de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond zijn het niet eens geworden over een vacatureprocedure en -tekst voor een nieuwe griffier voor de nog te vormen gemeente Het Hogeland.

Regelmatig vergaderen de raadsleden met elkaar in de herindelingsklankbordgroep. Daar wordt besproken hoe de herindeling gaat en is er terugkoppeling uit de diverse projectgroepen. Zo is er onder andere een projectgroep burgerkracht, rekenkamer en inrichting griffie. In die laatste ging het mis.

Tweede 'foute' mail

Deze groep, bestaande uit drie raadsleden, is verantwoordelijk voor het omschrijven van de vacature, het functieprofiel en de taken van een nieuwe griffier. Er ging een eerste advies richting de klankbordgroep met de strekking om de werving intern te doen.

Daarna volgde een tweede mail, waarin de koers was veranderd: de nieuwe griffier zou extern geworven moeten worden. Die mail had niet verstuurd gemogen, vindt een deel van de projectgroep.

Boos

'De voorzitter van de projectgroep heeft zonder de toestemming van iedereen een tekst over de voorwaarden voor de aanstelling van een nieuw griffier verstuurd naar de herindelingsklankbordgroep. Dat kan niet', laat raadslid Nico Werkman (Christen Democratie Winsum 2.0.) weten. Hij vind dat niet iedereen in de projectgroep goed gehoord is.

Niks fout gedaan

De voorzitter zelf was niet aanwezig tijdens de vergadering van de klankbordgroep, maar laat weten dat de raadsleden op de hoogte waren van de gang van zaken.

'Ik heb de tekst niet alleen naar de herindelingsklankbordgroep gestuurd. De raadsleden in de projectgroep waren er ook van op de hoogte', zegt Mädi Cleerdin (PvdA De Marne). Ze betreurt de gang van zaken en hoopt op een constructieve manier verder te gaan.

Gerommel

Raadsleden in de herindelingsklankbordgroep zijn niet blij met het gerommel binnen de projectgroep.

Ze vinden dat een deel van het werk opnieuw moet, en anders. De werving van een nieuwe griffier moet volgens hen wel extern, omdat dit de nodige expertise met zich mee zou brengen. Ook willen ze dat de projectgroep weer op dezelfde golflengte komt.

De projectgroep neemt het advies mee tijdens een volgende vergadering.

