Aardbevingsslachtoffer viert Kerst weer niet in eigen huis: 'NAM is wereldkampioen traineren'

Met Kerst wil je lekker thuis zijn, bij familie. Maar dat zit er al vier jaar niet in voor Hiltje Zwarberg en zijn vrouw.

Hun woning in Termunten liep aardbevingschade op en werd onbewoonbaar verklaard. Zwarberg moest naar de rechter om de schade vergoed te krijgen. Hij kreeg vorige maand na een lange strijd gelijk: de NAM moet alle schade vergoeden.

Nog geen geld

Maar sinds de dag van het vonnis heeft Zwarberg niets gehoord van het gasconcern. Er is niks gebeurd, de NAM heeft nog geen euro overgemaakt en de woning is ook nog niet vrijgegeven om versterkt te kunnen worden. Daarom verblijven Zwarberg en zijn vrouw nog altijd in een tijdelijke woning, een kilometer verderop in Termunterzijl.

'Dit is niet ons thuis'

Zwarberg noemt het 'waardeloos'. Het bevalt hem en zijn vrouw er 'totaal niet'. Want: 'Het is wel een huis, de kachel brandt, maar daar is ook alles mee gezegd. Want het is niet ons thuis. Waar je je vertrouwd voelt, wat jezelf hebt, waar je gewend bent te wonen. Hier zit je verplicht.'

'Huis wordt steeds slechter'

Hij zegt nog regelmatig langs zijn eigen huis te rijden, als hij naar zijn werk rijdt. 'De kachel brandt er ook nog om de zaak goed voor elkaar te houden, om ervoor te zorgen dat het niet bevriest. Maar ja, er staat een groot hek omheen. Je kunt er niet in. Aan de ene kant wil je er graag weer wonen. Aan de andere kant zie je hem steeds slechter worden, want de schade neemt nog steeds toe. Dat is het wrange.'

Gaat NAM in beroep?

Geld heeft Zwarberg nog altijd niet gekregen. 'Dat heeft te maken met de periode dat de NAM in beroep kan gaan. Dat duurt sowieso drie maanden. En ook al zouden ze dat doen, dan duurt het nog anderhalf, misschien twee jaar. Het moet natuurlijk ook nog gerepareerd worden. Ik ben er bang voor dat het nog lang gaat duren, de NAM is wereldkampioen traineren.'

Wij hebben niet echt het kerstgevoel hier Hiltje Zwarberg - heeft geen kerstboom in zijn wisselwoning

Geen kerstboom

Door zijn strijd met de NAM heeft Zwarberg nauwelijks tijd voor zijn in augustus geboren kleindochter. Terwijl hij zo graag in hun eigen huis zou willen oppassen op de kleine. Of er Kerst wil vieren. In de woonkamer van hun wisselwoning hangen wel wat kerstkaartjes. Maar een kerstboom staat er niet. Bewust niet, zegt Zwarberg. 'Wij hebben niet echt het kerstgevoel hier.'

Lees ook:

- Hiltje Zwarberg wint: NAM moet betalen voor ontruimd huis rand bevingsgebied

- De NAM heeft weer het nakijken in Termunterzijl

- 'We hopen dat er rechtvaardig geoordeeld wordt'

- 'Er zit eindelijk wat beweging in, maar ik juich nog niet'