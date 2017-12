PvdA schakelt Tweede Kamer in om hellingbaan

PvdA-fractievoorzitter Jan Willem Nanninga heeft zijn collega's in de Tweede Kamer gevraagd om vragen te stellen over een hellingbaan die niet door ProRail aangelegd gaat worden in Winsum. De spoorwegbeheerder vindt dit te duur.

Nanninga hoopt dat hij ProRail via zijn collega's in Den Haag kan aanspreken op het gedrag. De lift die nu op het station te vinden is gaat te vaak stuk. Ouders met kinderwagens en mensen met een lichamelijke beperking bereiken hierdoor soms het perron niet.

Te duur

ProRail had toegezegd een hellingbaan te bouwen, maar kwam hierop terug omdat dit te duur is. De fundering moet grondig worden aangepakt en dat blijkt twee miljoen euro duurder te zijn dan verwacht. Ze gaan daarom de lift aanpassen voor 500.000 euro. 'ProRail loopt hier al zo lang rond, ze hadden toch kunnen weten wat de kosten zijn?', vraagt Nanninga zich af.

'Laat me niet voor karretje spannen'

De PvdA'er was ook niet te spreken over de manier waarop wethouder Bert Westerink de raad informeerde. Dat zou de wethouder te laat hebben gedaan. Maar daar is de wethouder het niet mee eens. Hij vond dat ProRail de slechte mededeling moest brengen en wilde zich niet voor het karretje van de spoorwegbeheerder laten spannen.

Boos

'Als ik de wethouder was geweest, had ik het anders gedaan', vertelt Jan Willem Nanninga. Hij is nog steeds ontevreden over de gang van zaken en hoopt dat de wethouder de volgende keer beter handelt. 'Ik wil niet de wethouder als schuldige aanwijzen. We zijn boos op ProRail, dat heel lang de schijn heeft opgehouden, maar op het laatste moment de hellingbaan afblaast.'

ProRail heeft vertrouwen in het verbeteren van de lift. Er komt een nieuwe schacht voor 500.000 euro. Ook laten ze weten dat er de laatste tijd weinig storingen zijn. Dat zijn er vier in 2017 ten opzichte van 48 in 2016.

