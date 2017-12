Noord Vandaag: 'We hebben niet eens meer tijd om te plassen'

Buschauffeurs van Qbuzz zijn de hoge werkdruk zat. 'Het moet goedkoper, rijtijden worden krapper en alle lucht wordt uit de roosters gezogen', vertelt FNV-bestuurder Pieter Beuzenberg.

'Het vervelende is dat we niet eens tijd meer hebben om te plassen', vult buschauffeur Henk Rozema aan. En dus reden de vakbonden vandaag als ludieke tegenhanger met dixies achter de bussen aan. (Vanaf 14:40).

Verder in Noord Vandaag:

- Vleermuizen zorgen voor vertraging aanleg Ringweg en alle ogen zijn gericht op de uitspraak van de Raad van State. 'De fout is gemaakt door Rijkswaterstaat', zegt Klarissa Nienhuys van de vleermuizenwerkgroep. (Vanaf 01:48).

- Leerlingen halen slechte cijfers in het voortgezet onderwijs door hun smartphone, zo is uit onderzoek gebleken. 'We kunnen er niet meer zonder, het is onderdeel van onze maatschappij geworden.' (Vanaf 06:21).

- Al bijna drie jaar wonen Hiltje Zwarberg en zijn vrouw door de aardbevingsproblematiek in een wisselwoning. Thuis Kerst vieren zit er dus niet in. 'Op de dag van het vonnis hebben wij niets gehoord van de NAM. En ik denk ook niet dat wij nog iets gaan horen.' (Vanaf 13:10).

- Vlogsters Sanne en Nieta vinden de oliebollentest van het Algemeen Dagblad helemaal niks, dus gingen ze zelf op pad in Groningen. 'Oh, deze is zelfs beter dan seks.' (Vanaf 20:01).

