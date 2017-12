Opdrachtgevers aanpak Ring Zuid niet verrast door uitspraak Raad van State

De stuurgroep Aanpak Ring Zuid maakt zich vooralsnog niet druk over de uitspraak van de Raad van State, eerder op de donderdag. De stuurgroep zag de uitspraak naar eigen zeggen 'wel aankomen'.

De hoogste bestuursrechter van het land bepaalde dat de tijdelijke ringweg die nodig is om de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen te bouwen, voorlopig nog niet mag worden aangelegd.

Kopzorgen

De zaak was aangespannen door de vleermuiswerkgroep en de Natuur- en Milieufederatie. Die partijen zorgen zo voor kopzorgen bij de stuurgroep, maar voorzitter en provinciebestuurder Fleur Gräper heeft begrip voor het standpunt.

'Ik denk dat de vleermuiswerkgroep wijst op goede maatregelen voor de vleermuizen en de flora en fauna in het algemeen', aldus Gräper. 'Dat is goed, want daar zijn ze voor.'

Gesprek over maatregelen

De stuurgroep Aanpak Ring Zuid zegt samen met de vleermuiswerkgroep 'in dialoog' te zijn om te kijken naar maatregelen ten gunste van de vleermuizen. Volgens de vleermuiswerkgroep heeft de provincie op dat moment aangeboden alle kosten voor die maatregelen op zich te nemen, als de werkgroep zou stoppen met procederen.

Gräper gaat daar niet op in. 'We zijn samen in dialoog om te kijken of we tot een pakket van maatregelen kunnen komen. We zijn een heel eind, maar er is nog geen overeenstemming.'

